Arkadiusz Milik i Agata Sieramska - najgorętsza para Polaków we Włoszech. On strzela dla Juventusu, ona motywuje Polki

Polska para z Włoch: Arkadiusz Milik i Agata Sieramska

Milik przeżywa dobry czas w Juventusie. Gra regularnie w Pucharze Włoch. Na początku roku dzięki jednemu występowi poprawił swój dorobek - z dwóch goli na pięć. Nie musi obawiać się o swoją przyszłość; ma status cennego zmiennika z umową ważną aż do czerwca 2026 roku.

W tym roku para będzie świętować już trzecią rocznicę związku . Arkadiusz związał się z Agatą jeszcze kiedy grał na wypożyczeniu we francuskim Olympique Marsylia. Swoim fanom o tym, że ma nową dziewczynę opowiedział dopiero w Walentynki w 2022 roku, zamieszczając pierwsze wspólne zdjęcie.

Agata jest modelką i influencerką. Pochodzi z Krakowa. Na Instagramie dzięki nagraniu na żywo regularnie ćwiczy razem z liczną grupą kobiet w podobnym wieku. Jej konto śledzi ponad 211 tys. osób. Tak jak Anna Lewandowska organizuje też cykliczne eventy zorientowane na wspólną aktywność fizyczną. W wolnej chwili z Agatą trenuje również sam Arek, którego sylwetka budzi respekt w Serie A.

Milik o ukochanej opowiedział swego czasu w wywiadzie dla Meczyków: - Agata jest chyba bardziej sportowym "freakiem" ode mnie. Zawsze mi się wydawało, że ja jestem bardzo sportowy, ciężko pracuję i zwracam uwagę na odżywianie się, a nagle mam w domu osobę, która jeszcze bardziej zwraca na to. Uważam, że ma świetne ciało i bardzo się do tego przykłada. Na pewno bardzo mi pomaga z odżywaniem, suplementami, ze wszystkim. Bardzo tego pilnuje, czasami bardziej ode mnie. Cieszę się, że ją mam, bo to wspaniała kobieta i duża motywacja dla mnie.