Arkadiusz Milik przed meczem z Wyspami Owczymi: Atmosfera jest dobra, ale zawsze może być lepsza

Wyniki oraz gra reprezentacji Polski rozczarowują. Biało-Czerwoni muszą zacząć pewnie wygrywać, jeśli marzą o awansie na Euro 2024. Obecnie zajmujemy 4. miejsce w grupie. We wrześniu zagramy z Wyspami Owczymi i Albanią.

- To nie jest tak, że nie stać nas na lepszą grę - wręcz przeciwnie. Trzeba pracować nad tym, żeby nie tracić punktów tak, jak stało się to w Mołdawii. Musimy skupić się na tym, co zawsze wychodziło nam dobrze, czyli organizacji gry. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trener nie ma zbyt wiele czasu na przekazanie wszystkiego, bo treningów jest mało. Musimy wyciągnąć to, co najlepsze. To może się wydawać banalne, ale wytłumaczenie sobie czegoś na odprawach jest bardzo ważne. Musimy bazować na prostych rzeczach. - dodał Milik.