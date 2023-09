Reprezentanci Polski wybrali się na kolację we własnym gronie. Fernando Santos wyraził zgodę.

Reprezentanci Polski wyszli na miasto. Kolacja we własnym gronie

Bez dwóch zdań atmosfera w reprezentacji Polski nie jest ostatnio najlepsza. Brakuje dobrych wyników, a całą sprawę podgrzał głośny wywiad Roberta Lewandowskiego udzielony Mateuszowi Święcickiemu dla Eleven Sports oraz portalowi Meczyki.pl. Kapitan kadry nie uciekał od trudnych pytań, mówiąc wprost, że kadrze brakuje liderów, a on sam nie może być tylko odpowiedzialny za to, co dzieje się w drużynie narodowej.

O tę kwestię pytali dziennikarze na dzisiejszej konferencji prasowej, której gościem był wspomniany Lewandowski, a także Kamil Grosicki, który po blisko roku wrócił do reprezentacji.