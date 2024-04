Arsenal stracił pozycję lidera Premier League. "Kanonierzy" przegrali z Aston Villą

Arsenal przegrał z Aston Villą w hicie kolejki

We wcześniejszym niedzielnym spotkaniu Liverpool niespodziewanie przegrał u siebie z Crystal Palace 0:1 i "Kanonierzy" stanęli przed szansą na powiększenie przewagi w tabeli nad "The Reds". W meczu z Aston Villą tylko na ławce rezerwowych znalazł się Jakub Kiwior, który prawdopodobnie odpoczywa przed rewanżowym starciu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wśród zmienników ekipy przyjezdnej znalazł się też Matty Cash, który wraca do kadry meczowej po kontuzji, której nabawił się w meczu reprezentacji Polski.

Arsenal prowadzenie mógł objąć w 40. minucie. Bukayo Saka perfekcyjnie wyłożył piłkę w polu bramkowym rywali do Leandro Trossarda, ale jego strzał z bardzo bliskiej odległości instynktownie wybronił Emiliano Martinez.

Liverpool przegrał w wyjątkowym meczu. Wypadnie z walki o mistrzostwo?