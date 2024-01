Athletic Club - FC Barcelona na żywo w TV i online. Gdzie oglądać Roberta Lewandowskiego w akcji? TRANSMISJA STREAM LIVE [24.01.2024]

Robert Lewandowski na początku 2024 roku zaliczył kilka dobrych spotkań. Polak strzelił trzy bramki w trzech meczach, dlatego kibice liczyli, że "Lewy" wrócił do optymalnej formy. Niestety w ostatnim meczu z Realem Betis 35-latek zagrał bardzo słabo. Spadła na niego ogromna fala krytyki.

- Nieprecyzyjny w kilku akcjach z piłką. Strzelił gola, który jednak nie został uznany ze względu na spalonego. Trudno to mówić, ale w tej chwili nie wnosi nic do Barcelony. Xavi zastąpił go w 63. minucie, gdy było 2:2 - WP Sportowe Fakty cytuje serwis eldesmarque.com.