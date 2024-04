Barcelona gra w 1/4 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain o długowyczekiwany półfinał. Robert Lewandowski będzie kluczową postacią? Jakub Jabłoński

Barcelona z Lewandowskim gra z PSG o długowyczekiwany półfinał. Gdzie oglądać? PAP/EPA/Alberto Estevez

Mecz Barcelona - PSG to niesamowita gratka dla kibiców, która zostanie zaserwowana we wtorkowy wieczór w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski wraz z kolegami będzie chciał powalczyć o długowyczekiwany awans do półfinału elitarnych rozgrywek na Starym Kontynencie. U siebie na zastępczym obiekcie olimpijskim będą bronić jednobramkowej zaliczki (3:2) z Paryża. Gdzie oglądać w telewizji? Otóż transmisja na jednym kanale, stream w internecie płatny.