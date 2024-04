Bartosz Slisz wyróżniony w Stanach Zjednoczonych. Reprezentant Polski znalazł się w gronie najbardziej obiecujących piłkarzy

Bartosz Slisz wśród najlepiej rokujących piłkarzy ligi MLS

Polski pomocnik do Stanów Zjednoczonych przeniósł się pod koniec stycznia, a Legia Warszawa na transakcji zarobiła 3,2 miliona euro. Od początku sezonu Major League Soccer 25-latek stał się podstawowym graczem Atlanty United. W pełnym wymiarze czasowym rozegrał pierwsze trzy spotkania amerykańskiego zespołu, a potem udał się na zgrupowanie reprezentacji Polski. W ostatni weekend zagrał 63 minuty w rywalizacji z Chicago Fire. Wcześniejsze zejście miało związek z długą podróżą zawodnika z Europy.

Dobre występy Bartosza Slisza na boiskach MLS sprawiły, że znalazł się w gronie najlepiej rokujących na przyszłość piłkarzy całej ligi. W tym prestiżowym gronie umieścił go dziennikarz Joseph Lowery, który współpracuje między innymi ESPN, The Guardian oraz The Athletic.