Bramkowy remis Szkocji ze Szwajcarią na Euro 2024. Emocje do samego końca Jacek Czaplewski

Remisem 1:1 zakończył się drugi środowy mecz grupy A między Szkocją a Szwajcarią. Na stadionie w Kolonii potencjalnie padła najładniejsza bramka turnieju. Kipiało od emocji. Jedni i drudzy do samego końca walczyli o pełną pulę, przy czym to Szkoci wydawali się bliżsi szczęścia. Był też polski wątek, bo za rozstrzyganie kontrowersji na VAR odpowiadali sędziowie Tomasz Kwiatkowski - Bartosz Frankowski. W tabeli prowadzą Niemcy dzięki ograniu do zera Węgrów (2:0).