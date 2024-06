Tyle zarobili reprezentanci Polski za Euro 2024. Remis z Francją to dodatkowe pieniądze. Nie każdy dostanie tyle samo Jakub Maj

Tyle zarobili reprezentanci Polski za Euro 2024 PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI

Reprezentacja Polski zakończyła swoją przygodę na Euro 2024 po trzech meczach grupowych, ale to nie oznacza, że nie zarobiła żadnych pieniędzy. Premia od UEFA jest całkiem spora, a część tej puli trafi także do piłkarzy. Podział nie jest równy i zależy do zagranych minut. Okazuje się, że nawet mecz z Francją miał finansowe znaczenie.