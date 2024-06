Skrót meczu Gruzja - Portugalia. Fenomenalny początek i sensacyjne zwycięstwo

Skrót meczu Gruzja - Portugalia. Historyczna noc gruzińskiej piłki

Już w 2. minucie meczu kibice na stadionie w Gelsenkirchen byli świadkami historycznego momentu. Chwicza Kwaracchelia, otrzymując podanie od Georgesa Mikautadze, wykorzystał swoją szansę na wolnej pozycji i umieścił piłkę w siatce, otwierając wynik spotkania. Była to jedna z najszybszych bramek w historii mistrzostw Europy, co z pewnością zaskoczyło drużynę Portugalii.

Gruzja, choć rzadziej niż Portugalia posiadała piłkę, skutecznie wykorzystywała swoje szanse. Defensywa Gruzji, pod wodzą bramkarza Giorgiego Mamardaszwilego, który kilkukrotnie ratował swój zespół przed stratą bramek, wytrzymała naciski Portugalii. Ronaldo i jego koledzy z drużyny mieli kilka okazji do zdobycia bramki, lecz brakowało im skuteczności i precyzji w decydujących momentach.

Portugalia, mimo wcześniejszego zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału po zwycięstwach nad Czechami i Turcją, nie potrafiła odpowiedzieć na wczesne prowadzenie Gruzji. Trener Roberto Martinez, dokonując wielu zmian w składzie, dał szansę rezerwowym, jednak Cristiano Ronaldo, mimo gry od początku, nie zdołał powiększyć swojego dorobku bramkowego na mistrzostwach.

Najciekawsze akcje meczu Gruzja - Portugalia na Euro 2024

Portugalia dominowała w posiadaniu piłki, tworząc liczne sytuacje bramkowe, jednak to Gruzja była bardziej efektywna. Kontrataki Gruzji sprawiały problemy obronie Portugalii, co zostało potwierdzone drugą bramką zdobytą przez Georgesa Mikautadze z rzutu karnego.

Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Gruzji, która tym samym zapewniła sobie awans do kolejnej fazy turnieju. Portugalia, mimo porażki, również kontynuuje grę, przygotowując się do spotkania ze Słowenią w 1/8 finału. Gruzja, debiutując w mistrzostwach, stanęła przed szansą zmierzenia się z Hiszpanią, co będzie kolejnym dużym wyzwaniem dla tej drużyny.