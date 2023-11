"Buena tarde". Tak Robert Lewandowski mówi po hiszpańsku. Nowy język opanował w błyskawicznym tempie [WIDEO]

Tak Robert Lewandowski mówi w języku hiszpańskim

W hiszpańskim Lewandowski porozumiewa się także w szatni czy na boisku z kolegami z drużyny, rywalami, sędziami. Naukę języka zaczął jeszcze gdy jako piłkarz Bayernu Monachium w wolnym czasie odpoczywał w swojej posiadłości na Majorce. Najwięcej zyskał jednak w ostatnim roku, gdy przeniósł się do Hiszpanii na stałe razem z bliskimi.

- Jeszcze pół roku-rok i Lewy będzie miał pełna swobodę wypowiedzi. Generalnie to jest super cecha większości polskich piłkarzy (podkreślam: większości, nie wszystkich), ze w takim pojęciu jak aklimatyzacja praktycznie nie zdarzają się problemy językowe. Najlepiej to widać we Włoszech, ale nie tylko - uważa Tomasz Ćwiąkała komentujący La Liga dla Canal+ Sport.

Tym samym Lewandowski zna już dobrze trzy języki obce: angielski, niemiecki i hiszpański. Niemiecki opanował równie szybko co hiszpański. Po transferze z Lecha Poznań do Borussii Dortmund, za namową najbliższego otoczenia, nie trzymał się wyłącznie z rodakami, czyli Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem, tylko oswajał językowo m.in. u boku późniejszego przyjaciela, Niemca Marco Reusa.