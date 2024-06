Fatalne błędy w meczu reprezentacji Polski U-21. Do tego kontuzja bramkarza, który ma jechać na Euro 2024?

Polska U-21 - Macedonia Północna U-21

Druga połowa zaczęła się równie słabo. Polacy próbowali rozgrywać piłkę od bramki, ale widać, że jeszcze sporo pracy przed nimi. Lewy obrońca podał piłkę do Oliwiera Zycha, który stanął jak wryty i nie zareagował. Stankovski doskoczył do futbolówki i strzelił bardzo łatwego gola. Niestety golkiper Biało-Czerwonych w starciu z napastnikiem ucierpiał i po chwili padł na murawę, łapiąc się za kostkę, dlatego został zmieniony. Przypomnijmy, że bramkarz Puszczy Niepołomice ma jechać na Euro 2024 w roli zawodnika do treningów. Uspokajamy: 19-latek wyraźnie pokazywał do selekcjonera, że będzie w stanie grać dalej, ale trener Majewski nie chciał ryzykować.