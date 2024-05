Wakacje piłkarzy reprezentacji Polski przed Euro 2024. Lewandowski na Sardynii, Milik w Dubaju, Piątek w Turcji, Szymański w Saint-Tropez

Reprezentacja Polski: piłkarze na krótkich wakacjach

Dla znacznej części powołanych sezon klubowy skończył się w zeszły weekend, więc czasu na złapanie oddechu jest naprawdę niewiele - to raptem parę dni. W przypadku Lewandowskiego mowa o jeszcze krótszym czasie, skoro we wtorek wręczał nagrodę Kylianowi Mbappe na gali Globe Soccer European Awards we Włoszech. I właśnie tam Lewy trochę odetchnął od codzienności - w towarzystwie żony Anny i znajomych "od zawsze" - czyli m.in. Tomasza Zawiślaka.

Jakub Moder wziął ślub tuż przed występem na Euro 2024

Bardziej wyluzować mógł się za to Sebastian Szymański. Tradycyjnie wczasy spędza razem ze swoją dziewczyną, a także kolegami z boiska - Mateuszem Praszelikiem i Konradem Michalakiem. W tym roku polecieli do Francji, by tak jak w muzycznym klasyku krzyknąć: Welcome to St. Tropez!