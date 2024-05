Nowy stadion w Ekstraklasie. Obiekt GKS-u Katowice kosztował niemal 300 milionów złotych. Kiedy drużyna na nim zagra?

GKS Katowice ponownie w Ekstraklasie

GKS Katowice wygrał z Arką Gdynia w ostatniej kolejce Fortuna 1. Ligi i rzutem na taśmę awansował do PKO Ekstraklasy. Kibice musieli czekać na powrót do piłkarskiej elity aż 19 lat. Cierpliwość w klubie popłaciła, gdyż obecny trener pracuje nieprzerwanie od 3 czerwca 2019 roku, co w realiach polskiej piłki bardzo rzadko się zdarza.

- Na pewno to ogromne wzruszenie. Niesamowita historia, taka bajkowa. Po tak trudnych momentach, teraz to się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwy. Zespół jest wspaniały. To zawsze była moja największa siła. Prawdziwi, charakterni chłopcy, może bez wielkich CV, ale wspaniali. Naprawdę zrobili kawał roboty - powiedział Rafał Górak, trener GKS-u, cytowany przez "Weszło".

Awans to niejedyny powód do radości. Niedługo piłkarze i kibice przeniosą się na nowoczesny stadion, którego budowa dobiega końca.