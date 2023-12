Korona Kielce z problemami w trakcie wyjazdu na mecz ze Śląskiem Wrocław. Klubowy autokar uczestniczył w kolizji

Mecz Śląsk - Korona. Problemy gości na trasie

Na szczęście mecz Śląsk - Korona nie jest zagrożony. Trener gości po wyeliminowaniu Legii Warszawa z Fortuna Pucharu Polski zapowiada walkę o pełną pulę przeciw niepokonanemu od dawna liderowi PKO Ekstraklasy. - Śląsk to dużo lepszy zespół niż rok temu, ale jesteśmy w stanie go pokonać - zapewnia Kamil Kuzera.

- W drodze na mecz 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy nasza drużyna uczestniczyła w kolizji drogowej. Na szczęście nikomu z uczestników zdarzenia nic się nie stało. Zespół przesiadł się już do nowo podstawionego autokaru i kontynuuje swoją podróż do Wrocławia - poinformowała w piątek wieczorem Daria Wollenberg, pełniąca funkcje rzecznika prasowego oraz dyrektora marketingu i komunikacji w Koronie Kielce.

Korona zagra we Wrocławiu w sobotę o godzinie 20:00. Standardowo drużyna wyjechała na mecz dzień wcześniej. Trasa liczyła przeszło 300 kilometrów. Niestety, nie obyło się bez problemów.

- W porównaniu z poprzednim sezonem bardzo poprawili organizację gry. Widać w tym rolę trenera Jacka Magiery. To dużo lepszy zespół niż rok temu. Po naszym pierwszym meczu pamiętam taką narrację, że tylko zremisowaliśmy ze Śląskiem. W sztabie zdawaliśmy sobie jednak sprawę z mocy tej drużyny – zaznaczył Kuzera, który komplementował napastnika wrocławian Erika Exposito, który w tym sezonie strzelił już 13 bramek.

Na inaugurację tegorocznych rozgrywek kielczanie zremisowali z wrocławską drużyną na swoim stadionie 1:1. Ale wrocławianie do tego meczu przystępowali po bardzo słabym poprzednim sezonie, a teraz po rewelacyjnej rundzie jesiennej są liderami tabeli.

- To najlepszy obecnie piłkarz naszej ekstraklasy. Wrocławianie wcześniej mieli dwie mocne indywidualności, ale teraz ich siłą jest cały zespół. Musimy podejść do tego meczu bardzo odważnie, ale nie możemy ani na moment stracić koncentracji – zapowiedział szkoleniowiec, który zdaje sobie sprawę, że jego zespół czeka we Wrocławiu trudne zadanie.