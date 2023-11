Były piłkarz Górnika Zabrze namawiał do napadu na dom Roberta Lewandowskiego. Wstrząsające zeznanie gangstera

Gangster wyznaje: Otrzymałem propozycję napadu na dom Lewandowskiego

Nikt nie wiedział, że był mocno związany z gangsterami z Gliwic, a z jednym z nich otworzył nawet pizzerię. Kiedy Jacek W. działał w moim gangu, wystawiał mi ludzi, których można było okraść. Byli to jego znajomi, a nawet członkowie rodziny. Sam też wziął udział w jednym czy dwóch skokach

Grzegorz L. w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" wyznał, że otrzymał w przeszłości propozycję napadu na dom Roberta Lewandowskiego . Miał go do tego namawiać były zawodnik m.in. Górnika Zabrze czy Cracovii, Jacek W.

Grzegorz L. to znany były gangster na Śląsku, który w przeszłości należał m.in. do kibolskiego gangu Wisły Kraków, w którym brał udział w obrocie narkotykami. Obecnie bierze udział w procesie dotyczącym napadu w Niemczech, a występuje w nim w charakterze świadka koronnego.

- mówił Grzegorz L.

Twierdził, że wystarczy tylko pojechać na miejsce, zrobić obserwację, a następnie wejść do środka "na policjanta", skuć Lewandowskich i zmusić ich do wydania pieniędzy i kosztowności. Długo wiercił mi dziurę w brzuchu, żebyśmy to zrobili. Kazałem mu spie*dalać

- zdradzał kulisy rozmów Grzegorz L.

Do akcji oczywiście nie doszło, a Grzegorz L. tłumaczył, że sam napad nie byłby dla niego trudny, ale nie potrzebował rozgłosu. Co zrozumiałe, byłaby to historia, którą żyłyby media na całym świecie, o czym wspomniał były gangster.