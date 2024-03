Były reprezentant Polski uderzył w Czesława Michniewicza. Krótko podsumował jego przygodę z kadrą. "Patologia polskiej piłki"

Trzeba przyznać, że były reprezentant Polski na kanale "Foot Truck" u Łukasza Wiśniowskiego oraz Jakuba Polkowskiego nie szczypał się w język na temat Czesława Michniewicza. Trenera, z którym - przypomnijmy - pracował w 2003 roku w Lechu Poznań teraz ostro ocenił.

Łukasz Madej w swoim klubowym CV ma takie kluby jak m.in. Śląsk Wrocław oraz Górnik Zabrze. W niedawnym wywiadzie przyznał, że pierwsze od 36 lat wyjście z grupy było opłacone dużym wstydem i patologią w tle. - Gra w defensywie może być sztuką. Raków Częstochowa wypracował ją do perfekcji. Przyjemnie się na nich patrzyło. A tutaj? Nie boję się tego tak nazwać. To była patologia polskiej piłki, jej najgorszy obraz - tłumaczył.

- To, jak my zagraliśmy na mistrzostwach świata, jest nie do przyjęcia. Mogę mu to powiedzieć prosto w oczy. Trenerze, to jest nie do przyjęcia, bo to była patologia. Dlatego my wychodzimy z grupy raz na 30 lat na mistrzostwach świata, bo taką patologię zagraliśmy. Cieszyliśmy się po błazenadzie