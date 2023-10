Cezary Kucharski mocno o sztabie Roberta Lewandowskiego. "Co za idioci namawiają go na te wywiady?"

Robert Lewandowski w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto doznał kontuzji kostki, która wykluczyła go z październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Michał Probierz musiał wybrać nowego kapitana Biało-Czerwonych. Z opaską na ramieniu w starciach z Wyspami Owczymi i Mołdawią będzie grał Piotr Zieliński.

- Mogę to śmiało potwierdzić. Mam to wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność na najbliższe dwa mecze. Jest to wielki zaszczyt dla mnie być kapitanem reprezentacji Polski - przyznał na konferencji prasowej Piotr Zieliński.