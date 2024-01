Cezary Kulesza i Michał Probierz w Nowym Jorku. Prezes i selekcjoner wybrali się na jubileusz Polonii New York Soccer Club

Prezes PZPN Cezary Kulesza wraz z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem polecieli do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku uświetnili obchody 60-lecia istnienia klubu Polonia New York Soccer Club.

Podczas wizyty w Nowym Jorku Cezary Kulesza udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Prezes PZPN mówił między innymi o nadchodzących barażach o Euro 2024, wyrażając nadzieję że wracający do regularnej gry Jakub Moder pomoże reprezentacji w awansie na turniej. Razem z Kuleszą do Stanów Zjednoczonych poleciał Michał Probierz. Selekcjoner wkrótce zjawi się w Turcji, gdzie są już jego dwaj asystenci. Celem jest obserwacja Polaków z tamtejszej ligi (m.in. Adam Buksa, Sebastian Szymański, Krzysztof Piątek), ale i kandydatów z zespołów PKO Ekstraklasy, które rozpoczynają tam swoje przygotowania do wiosny. PAP: Jakie wrażenia towarzyszą panu podczas wizyty w Nowym Jorku z okazji obchodów jubileuszu 60-lecia Polonii New York Soccer Club?

Cezary Kulesza: Duże emocje, bo po raz pierwszy przyleciałem do Nowego Jorku w 1991 roku, jeszcze jak byłem aktywnym piłkarzem. Mam miłe wspomnienia, bo rozegrałem tutaj kilka meczów w barwach Polonii Greenpoint (obecna Polonia New York Soccer Club - PAP). Moim trenerem był Antoni Trzaskowski. Wówczas nigdy nie pomyślałbym, że kiedyś przylecę do tego miasta jako prezes PZPN i to na obchody 60-lecia tego klubu. To bardzo sentymentalna wizyta.

Nowy Jork bardzo się zmienił przez te lata?

- Myślę, że nie. Oczywiście na Greenpoincie mieszka teraz mniej Polaków. Trudno mi to jednak oceniać, bo mój najdłuższy pobyt wynosił tu kilka tygodni. Nigdy nie mieszkałem tu na stałe. Obserwujecie polonijną młodzież, aby nie stracić talentu jak w przypadku Gabriela Słoniny?

Mamy w PZPN komórkę, która się tym zajmuje. Monitorujemy młodzież nie tylko w USA, ale również w innych krajach, bo Polonia jest liczna na całym świecie. Mamy całą plejadę młodych piłkarzy, którzy mieszkają na obczyźnie i śledzimy ich poczynania. Jubileusz Polonii New York Soccer Club PAP/Marcin Cholewiński Reprezentacja Polski przygotowuje się do walki w marcowych barażach o awans na Euro 2024. Co musi się zmienić, aby drużyna narodowa wygrywała w ważnych meczach z takimi zespołami jak Czechy, Albania, Mołdawia?

To dobre pytanie do naszych piłkarzy. Z tego co obserwuję, to ważne jest, w jakiej formie są nasi zawodnicy i czy grają w czołowych, europejskich klubach. Nie tylko w Europie. Wiele zależy od dyspozycji w danym czasie. Pozytywne jest, że do gry wraca Jakub Moder, który na pewno dużo pomoże naszej reprezentacji. Trzeba trzymać kciuki i liczyć, żeby nasza reprezentacja trafiła z dobrą formą.

Grając w MLS trudniej dostać powołanie do reprezentacji Polski?

Ci piłkarze, którzy grają w USA przyjeżdżają na nasze zgrupowania, więc to nie jest problem. Jednak dłużej trwa aklimatyzacja. Obserwowałem Karola Świderskiego i widziałem, że spał w autokarze, korzystając z wolnej chwili. Potrzebuje na aklimatyzację więcej czasu, a często zgrupowania są bardzo krótkie. Kiedy piłkarz się dostosuje, to musi już wracać do swojego klubu. Świderski i Kamil Jóźwiak z Charlotte FC chcą wrócić do Europy. Z kolei Bartosz Slisz przenosi się do Atlanty United. Czy zawodnicy konsultują z wami te decyzje?

Nie ze mną, ale z trenerem. Jeżeli jednak chodzi o takie powroty do Europy, to poprzeczka zawieszona jest wysoko. Pewnie chcą zarabiać podobne pieniądze jak w USA, a tu jest różnica. Górą są pieniądze. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras unieważnił decyzję swojego poprzednika o dofinansowaniu w kwocie ponad 300 mln zł budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku. Zabiegacie o spotkanie z ministrem, aby przekonać go do zmiany decyzji?

Nie chciałbym się teraz wypowiadać. Chciałbym się spotkać i porozmawiać na ten temat. Po takim spotkaniu będę mógł się wypowiedzieć w tej kwestii.

Z Nowego Jorku Marcin Cholewiński PAP

