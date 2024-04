Mateusz Bogusz w reprezentacji Polski? Media: Pomocnik znalazł się na radarze klubu z Premier League oraz... na oku Michała Probierza

Mateusz Bogusz zmieni klub? Media: Zainteresowany klub z Premier League

Mateusz Bogusz o swoich marzeniach i... niedoszłym transferze

- Operuję w środku pola i mam sporo swobody, aby podejść bardzo wysoko na pozycję napastnika. W ustawieniu taktycznym wygląda to tak, jakbym grał na dziewiątce, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jestem ofensywnym pomocnikiem. To moja naturalna pozycja. Na razie taka hybryda nieźle nam wychodzi, trener stawia na mnie w takiej roli i mi zaufał - przedstawił się na kanale YouTube Meczyków Mateusz Bogusz.

Odniósł się również do rzekomego transferu. Jak sam przyznał zabrakło jednak trochę czasu do sfinalizowania go jeszcze w zimowym okienu transferowym. - Powiem tylko tyle, że na transfer zabrakło trochę czasu. Zobaczymy, co wydarzy się latem, bo są także sygnały z La Liga - tłumaczył.