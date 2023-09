Cezary Kulesza ogłasza nowego selekcjonera Polski. "Nie ma takiego tematu jak Jan Urban w reprezentacji"

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski - decyzja w środę

"Bezkrólewie" panuje w drużynie narodowej od 13 września, kiedy za porozumieniem stron - po niespełna dziewięciu miesiącach pracy - rozwiązano kontrakt z Fernando Santosem. Portugalczyk zostawił kadrę na czwartym miejscu w grupie eliminacji mistrzostw Europy i awans do przyszłorocznego turnieju w Niemczech to będzie pierwsze i najpilniejsze zadanie jego następcy.

Pierwszy o dacie 20 września jako terminie wyboru nowego szkoleniowca kadry wspomniał sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, informując o rozstaniu z Santosem.

"20 września, na kiedy zaplanowany jest zarząd PZPN, to realny i rozsądny termin zakończenia poszukiwań nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski" - przekazał Wachowski, jednocześnie zastrzegając, że nie chce być "zakładnikiem deklaracji i dat".

Szef związku błyskawicznie zabrał się do pracy, bo czasu tym razem było bardzo mało. Do 24 września muszą bowiem trafić do klubów wstępne powołania dla piłkarzy na październikowe zgrupowanie i kolejne spotkania eliminacji Euro 2024. A że i grono kandydatów było znacznie węższe niż choćby zimą, gdy Kulesza wybierał następcę Czesława Michniewicza, to rozmowy potoczyło się szybko.