Chory mecz Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam! Było 2:0, zrobiło się 2:2, aż wszedł Sonny Kittel i w debiucie dał wygraną

Liga Mistrzów. Raków Częstochowa - Karabach Agdam 3:2

To był absolutnie szalony wieczór przy Limanowskiego. Raków w pewnym momencie miał wszystko, by za chwilę to stracić. Karabach skarcił go tak jak rok temu Lecha Poznań, ale na szczęście ostatni głos należał do Kittela...

Mecz w Częstochowie był niezwykle intensywny, momentami brutalny, na co pozwalał sędzia ze Szwajcarii. Przez jego błędną decyzję Karabach dokończył w pełnym składzie, chociaż od 26 minuty murawę powinien był opuścić Julio Romao za atak na Marcina Cebulę.

Być może trudno w to uwierzyć, ale w spotkaniu zakończonym wynikiem 3:2 do przerwy nie padła ani jedna bramka.