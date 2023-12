Clout MMA 3. Jakub Wawrzyniak zlał Tomasza Hajtę. Udany debiut byłego reprezentanta Polski we freakach

Clout MMA 3. Przebieg walki Hajto - Wawrzyniak

- Żeby tu wejść trzeba mieć trochę jaj, przyjąć cios, iść do przodu. My nie jesteśmy zawodowymi fighterami, tylko byłymi piłkarzami. Uczymy się tego - wyjaśniał po walce Hajto.

Walka toczyła się w formule K1, w małych rękawicach, czyli bez parteru. Przed upływem pierwszej minuty Hajto po raz pierwszy upadł na matę . Został przypadkowo, ale bardzo boleśnie trafiony palcem w oko przez Wawrzyniaka. Przerwa trwała długo. Gianni wykorzystał prawie cały możliwy czas, żeby dojść do siebie.

Wawrzyniaka podczas debiutu wspierali z pierwszego rzędu znajomi z TVP Sport: Marek Szkolnikowski (do niedawna dyrektor stacji) i prezenterka Sylwia Dekiert. Kolegom przyglądał się też ambasador organizacji, Sławomir Peszko, który zapowiedział swój debiut w 2024 roku ze skoczkiem narciarskim, Piotrem Żyłą.

Wawrzyniak przeprosił za nieczyste zagranie. Walkę wznowiono, gdy na zegarze pozostały 2 minuty i 18 sekund. Zdenerwowany Hajto ruszył do ataku. Zaczęła się prawdziwa bitka .

Mimo ambitnej postawy Hajty to młodszy o jedenaście lat Wawrzyniak wypadł zdecydowanie lepiej. Po jednym mocnym ciosie jego rywal padł na matę, ale był w stanie kontynuować i wyszedł także do drugiej rundy.

Po sekundach drugiej rundy Hajto był już dwukrotnie liczony. Wstał, ale sędzia Piotr Jarosz nie pozwolił mu na więcej. Wawrzyniak wygrał więc przed czasem przez techniczny nokaut. Ale Hajto też pokazał charakter.

- Szacunek dla Tomka za to, co zrobił na początku. Po faulu wrócił, nie chciał korzystać z przywilejów - zaznaczył Wawarzyniak. - W pierwszej rundzie to Tomek nacierał. Przetrwałem trudne momenty i później już poszło - wytłumaczył.