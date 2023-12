Clout MMA 3. Siatkarz Zbigniew Bartman skopał piłkarza! Błażej Augustyn skończył w bandażach

Clout MMA 3. Bartman obił Augustyna

Kto by się spodziewał, że to siatkarz pokaże piłkarzowi, jak się kopie. Walka nie wyszła nawet poza pierwszą rundę. Trwała nieco ponad dwie minuty. To Bartman narzucił wysokie tempo. Zaczął od low kicków, ale największe spustoszenie zasiały high kicki kierowane w głowę Augustyna.

To właśnie niedawny stoper Wieczystej Kraków był murowanym faworytem walki. Od początku walka nie układała się po jego myśli. Próbował nad nią zapanować pięściarsko, ale mocne ciosy ze strony Bartmana zrobiły swoje. W końcu pokonany padł na matę z grymasem bólu wypisanym na twarzy.

Co ciekawe, to Augustyn wezwał Bartmana do oktagonu. Siatkarz początkowo nie chciał walczyć. Twierdził, że to jeszcze nie jego poziom. Zmienił decyzję, gdy wręczono mu... pampersa.

Jakub Wawrzyniak zlał Tomasza Hajtę. Udany debiut byłego reprezentanta Polski