Constantin Galca po meczu z Jagielonią: W naszej drużynie brakowało mi charakteru i osobowości na boisku

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 3:2

Constantin Galca, trener Radomiaka Radom: Oczekiwałem takiego spotkania - że będzie polegało na przechodzeniu z obrony do ataku i będzie dużo wolnego miejsca. Kiedy mieliśmy wolne miejsce na boisku, staraliśmy się to wykorzystać, ale potem czegoś zabrakło, popełniliśmy błędy. W naszej drużynie brakowało mi charakteru i osobowości na boisku, żebyśmy grali z większym zaangażowaniem. Zabrakło też sprytu w grze, czyli grania tego, co chcieliśmy, zanim straciliśmy drugą bramkę, a na początku drugiej połowy - trzecią. Z całym szacunkiem dla Jagiellonii, ale to był mecz, który powinniśmy łatwo wygrać, a tak się nie stało.