Bartosz Salamon przedłużył kontrakt z Lechem Poznań

Pod koniec roku wrócił do gry po dyskwalifikacji spowodowanej podejrzeniem stosowania dopingu. Od tego czasu grał wszystko w Lechu Poznań, oraz wystąpił w barwach reprezentacji Polski w finale baraży o awans do Euro 2024 przeciwko Walii. Bartosz Salamon był jednym z trzech piłkarzy, którym kontrakt wygadał pod koniec czerwca tego roku. Barry Douglas i Artur Sobiech pożegnali się z klubem ze stolicy Wielkopolski.

Katastrofa poznańskiej piłki

Natomiast 33-letni obrońca przedłużył kontrakt z Kolejorzem do 2026 roku. Co ciekawe, informacja nie została oficjalnie podana przez klub, a wypłynęła poprzez zdjęcie na portalu Instagram. To może być kolejny argument dla kibiców poznańskiego zespołu na krytykę zarządu.