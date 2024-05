Legia Warszawa wykłada spore pieniądze za Tomasza Pieńko z Zagłębia Lubin

Legia Warszawa chce przekonać Zagłębie Lubin ciekawym zapisem w kontrakcie

Tomasz Pieńko zostanie zawodnikiem Legii Warszawa?

To właśnie ta druga część miałaby przekonać Miedziowych do oddania swojego zawodnika, gdyż Zagłębie mogłoby otrzymać teraz większe pieniądze za swojego piłkarza, ale perspektywa wypromowania go na arenie międzynarodowej i sprzedania przez Legię za dużo większe pieniądze jest również bardzo kusząca.