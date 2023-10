Constantin Galca po meczu z Koroną: Spodziewałem się, że to będzie spotkanie o dużym ciężarze. Mieliśmy swoje sytuacje i okazje, by wygrać

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Korona Kielce 1:1

Constantin Galca, trener Radomiaka Radom: - Spodziewałem się, że to będzie spotkanie o dużym ciężarze gatunkowym. Mieliśmy swoje sytuacje i mieliśmy okazje, by go wygrać, bo to my prowadziliśmy. Oni (zawodnicy Korony) następnie nałożyli presję, stworzyli sobie kilka sytuacji i doprowadzili do remisu. Tak ten mecz wyglądał. Muszę pochwalić moją drużynę, za dobre nastawienie, bo chcieli ten mecz wygrać. Spotkaliśmy się w pół drogi, bo Korona także miała takie cele. Ostatecznie, ani my, ani oni, nie zrealizowaliśmy celu. Mieliśmy kontry do wykorzystania, ale ostatecznie padł remis.