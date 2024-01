Cristiano Ronaldo przeprosił chińskich kibiców za odwołane tournée Al-Nassr w Azji

- Czułem, że zawsze jestem tu wyjątkowy. Jest mi smutno. Wiem, że Wy też jesteście smutni, zwłaszcza ludzie, którzy kochają Cristiano, ale musimy spojrzeć na to w dobry sposób. Nie odwołaliśmy meczu, chcemy walczyć o grę i wrócić tutaj. Wrócimy. Niestety, mam pewien problem, ale to część futbolu i mojego życia. Jestem tutaj, jestem z fanami, jestem z Chińczykami i zamierzamy to kontynuować - dodał 38-letni piłkarz.