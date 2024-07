Holandia wyeliminowała Rumunię z Euro 2024. Rażąca nieskuteczność mimo trzech goli. Zagrał piłkarz z Ekstraklasy, Bogdan Racovitan

Euro 2024. Wynik meczu Rumunia - Holandia 0:3

Rumunia przebrnęła przez eliminacje bez porażki, z grupy też awansowała z pierwszego miejsca, ale dziś zabrakło jej zwyczajnie jakości. Holandia za to sprostała roli faworyta. Oddała blisko trzydzieści strzałów. Po czterech piłka zatrzepotała w siatce, przy czym jednej z bramki niemiecki sędzia Felix Zwayer nie uznał z powodu ofsajdu.

Holandia objęła prowadzenie w 20 minucie. Wtedy po solowej akcji trafił Cody Gakpo. To jego trzeci gol na Euro. W grupie strzelił jeszcze Austrii i niestety Polsce.

Bogdan Racovitan, piłkarz Rakowa znów zagrał na Euro 2024

W dzisiejszym meczu dwoił się i troił Mempis Depay, ale to nie on ustalił wynik. W końcówce po świetnej akcji Gakpo to Donyell Malen jako zmiennik sprawił, że wielu rumuńskich kibiców opuszczało stadion na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem arbitra. W doliczonym czasie piłkarz Borussii Dortmund jeszcze podwyższył na 3:0. To był wspaniały rajd.