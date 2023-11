Czemu Michał Probierz zmienił trzech zawodników na mecz z Czechami? Matty Cash zagrał w niedzielę całe spotkanie w Premier League

Cash, Dziczek i Benedyczak nie zagrają z Czechami

- Selekcjoner Michał Probierz dokonał trzech zmian w powołaniach na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Patryka Dziczka, Adriana Benedyczaka i Matty'ego Casha zastąpią Mateusz Łęgowski, Karol Struski i Tymoteusz Puchacz - taką lakoniczną informację mogli przeczytać kibice w niedzielę około godziny 23:00.

Od razu zaczęto spekulować, że Cash, Dziczek i Benedyczak mają kontuzje, ale związek w swoim komunikacie nie doprecyzował, dlatego trójka zawodników nie wystąpi w meczu eliminacji z Czechami.

Wątpliwości rozwiał Tomasz Włodarczyk, który potwierdził, że to, co łączy trzech graczy to urazy. Kibice mieli wątpliwości, jeśli chodzi o stan zdrowia Matty'ego Casha, gdyż tego samego dnia rozegrał pełne 90 minut w meczu Premier League. Dziennikarz doprecyzował, że od kilku dni prawy obrońca ma problemy z barkiem. W ostatnim czasie Polak boryka się z różnymi kontuzjami. Podczas pierwszego meczu z Czechami (marzec) opuścił boisko już w 9. minucie. Obrońca naciągnął mięsień płaszczkowaty, przez co musiał pauzować kilka tygodni.

Transfermartk