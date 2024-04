Jakub Moder prywatnie. Fan Bedoesa, przyjaciel Puszki. Imponujący staż w związku z Agatą

Jakub Moder - wiek, kariera, statystyki w Premier League

Moder urodził się w Szczecinku, pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Drawsku, ale to nie Pogoń Szczecin, lecz Lech Poznań był mu pisany. W nim po przejściu z juniorów Warty Poznań zadebiutował w Ekstraklasie, strzelił w niej pierwsze gole, wreszcie trafił do reprezentacji i został bohaterem transferu do angielskiego Brighton za rekordowe 11 mln euro . Transakcję pilotowała poznańska agencja "Fabryka Futbolu". Od lutego tego roku pomocnik należy do globalnej marki - CAA Base - tak jak choćby Kingsley Coman.

W Brighton Moder miał świetne wejście. Zachwyceni skalą talentu kibice wymyślili o nim przyśpiewkę, jak to został perełką odnalezioną przez dyrektora sportowego, przemierzającego Europę w służbowym aucie: "Tony Bloom went to Europe in a brand new Skoda, brought us back a magic man Jakub, Jakub Moder".

Jakub Moder po 723 dniach wrócił do reprezentacji Polski. "Chłopaki z reprezentacji cieszą się"

Potem jednak nadeszła feralna kontuzja, przez którą Modziu stracił Mundial w Katarze. Do gry wrócił dopiero po 19 miesiącach (!). Do kwietnia w elitarnej Premier League nie strzelił jeszcze gola, za to w 52 występach zaliczył trzy asysty.