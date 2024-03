Czy to skład, którym reprezentacja Polski wyjdzie na barażowe spotkanie przeciwko Estonii?

Czy to skład reprezentacji Polski, który wyjdzie na mecz z Estonią?

Coraz mniej czasu zostało do meczu z Estonią w ramach baraży o awans do Euro 2024. Reprezentacja Polski od poniedziałku w Warszawie przygotowuje się do spotkanie, które w czwartek zostanie rozegrane na PGE Narodowym. Selekcjoner Michał Probierz nie chce ujawnić pierwszego składu, który puści do gry od początku meczu, jednak część z zawodników można wytypować bez zawahania.

Wiadomo, że w wyjściowej "jedenastce" pojawią się tacy zawodnicy jak Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior oraz Robert Lewandowski. Prawdopodobnie nie zabraknie również Piotra Zielińskiego, dla którego ostatnie tygodnie nie są najlepsze we włoskim Napoli. Co do reszty piłkarzy, chyba będzie trzeba poczekać do czwartkowego wieczoru.

Probierz przed Estonią: "Czuję się, żeby nie być tym koniem, który goni marchewkę"