Damian Szymański został ojcem. Piłkarz reprezentacji Polski powitał syna w Atenach

Damian Szymański został ojcem

Co ciekawe, także w lutym tylko zeszłego roku Damian Szymański celebrował inną ważną chwilę w swoim życiu. To wtedy w mieście Wula nieopodal Aten oświadczył się ukochanej.

Damian Szymański i Oliwia Żurek na zdjęciach

A co u Szymańskiego w zawodowym życiu? Otóż pomocnik od pewnego czasu nie gra w ogóle z powodu odniesionej kontuzji. Prawdopodobnie do gry wróci dopiero na początku marca. Może przez to stracić ewentualne powołanie do kadry na baraże o Euro 2024.