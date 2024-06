Dania na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Rasmus Hojlund, trenerem Kasper Hjulmand

Kadra reprezentacji Danii na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Danii - Rasmus Hojlund

Jednak gwiazdą reprezentacji Danii jest napastnik Rasmus Hojlund. To on latem 2023 roku przeszedł z Atalanty Bergamo do Manchesteru United za najwyższą kwotę w historii transferów tego włoskiego klubu - 73,90 mln euro. Jest najwyżej wycenianym zawodnikiem w kadrze Danii, co przekłada się na jego rolę w drużynie. Strzelił najwięcej bramek w eliminacjach - 7, przyczyniając się do awansu Duńczyków na Euro 2024. Mimo małego stażu w reprezentacyjnych barwach, 21-latek dźwigał na swych barkach odpowiedzialność za gole. W meczu z Finlandią (3:1) zaliczył pierwszego reprezentacyjnego hat-tricka. Jako jedyny miał „czyste sumienie” po wpadce Duńczyków w Kazachstanie (2:3), bo strzelił obie bramki dla gości. Dał remis w wyjazdowym spotkaniu ze Słowenią - 1:1.

Hojlund w Premier League w sezonie 2023/2024 zagrał w 30 meczach, zdobywając 10 goli, do których dorzucił dwie asysty. Po dwóch bramkach w meczu z Luton (2:1) został najmłodszym zawodnikiem w historii ligi angielskiej, który trafiał do siatki w sześciu kolejnych spotkaniach. Wynik mógłby być pewnie lepszy, ale w większej liczbie występów przeszkodziła mu kontuzja. W lutym 2024 roku został wybrany Piłkarzem Miesiąca Premier League.