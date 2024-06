1/8 finału Euro 2024. Szymon Marciniak sędziuje mecz Szwajcaria - Włochy. Niemcy marzą o końcowym triumfie

Italia, jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w Europie, w fazie grupowej nie zachwycała i była bliska odpadnięcia z turnieju - uratowała remis z Chorwacją 1:1 dzięki bramce w doliczonym czasie gry. O godz. 18 w Berlinie będzie musiała pokazać coś więcej, aby poradzić sobie z niepokonanymi dotychczas Szwajcarami. Helweci byli bliscy zajęcia pierwszego miejsca w grupie A, w której rywalizowali m.in. z Niemcami.

- Dobre wyniki w pierwszej fazie turnieju są ważne, ale to dopiero najważniejsze mecze mogą odmienić oblicze drużyny narodowej. Nie czuję strachu, a Szwajcaria nie boi się Włoch - zapewnił pomocnik Remo Freuler, który na co dzień występuje we włoskiej ekstraklasie - w Bolonii.