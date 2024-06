Darmowe bilety na trening Polski w Hanowerze podczas Euro 2024. Jak je zdobyć? Ile ich jest? Oto szczegóły od PZPN Jacek Czaplewski

Przyjazd reprezentacji Polski do hotelu w Hanowerze PAP/Leszek Szymański

Setki Polaków witało reprezentację we wtorek kiedy wieczorem dotarła do Hanoweru, w którym będzie stacjonować na czas Euro 2024. Zainteresowanie drużyną jest ogromne. W środę odbędzie się pierwszy trening - jedyny otwarty dla wszystkich. Żeby obejrzeć go z trybun, trzeba zdobyć bezpłatne bilety. Wybierasz się? PZPN wytłumaczył, jak je zdobyć.