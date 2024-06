Jakub Moder po meczu z Francją na Euro 2024: Możemy rywalizować z najlepszymi drużynami na świecie

Reprezentacja Polski szansę na awans do fazy pucharowej turnieju stracili już po dwóch pierwszych meczach grupowych. Biało-Czerwoni najpierw przegrali w Hamburgu z faworyzowaną Holandią 1:2, a w meczu o wszystko w Berlinie, ulegli Austrii 1:3.

- Nie ma co gdybać, co by się stało, gdybyśmy tak zagrali z Austrią. Myślę, że Austriacy lepiej grali i zasłużyli na zwycięstwo. Oglądając pierwszy mecz Francji z Austrią spodziewałem się takiego spotkania, że będziemy mieć trochę więcej miejsca w rozegraniu, bo czterech zawodników z przodu nie naciskało nas, gdy mieliśmy piłkę, więc mogliśmy rozgrywać od tyłu. Oczywiście, Francuzi posiadają tyle jakości, że spodziewaliśmy się, że będą stwarzać sytuacje, jak będą mieć piłkę. Myślę jednak, że dobrze się broniliśmy i blokowaliśmy strzały. "Skorup" też wybronił kilka sytuacji. Myślę, że jest bardzo dużo pozytywów po tym meczu - powiedział Jakub Moder w pomeczowym wywiadzie dla TVP.