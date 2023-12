Dawid Kocyła przedłużył kontrakt z Wisłą Płock. 21-letni zawodnik będzie zawodnikiem „Nafciarzy” do końca przyszłego roku

Fortuna 1 liga. Dawid Kocyła na dłużej w Wiśle Płock

„Nafciarze” przedłużyli wygasający wraz końcem roku kontrakt z Dawidem Kocyłą na kolejne 12 miesięcy. 21-letni zawodnik na razie nie może zaliczyć zaliczyć tego sezonu do udanych. Przed startem sezonu nabawił się poważnej kontuzji, która spowodowała długi rozbrat z piłką. Na boisko wyszedł 8 razy, z czego siedmiokrotnie Fortuna 1. lidze (406 minut) i strzelił jedną bramkę. W Święto Niepodległości, w ramach 15. kolejki, wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z Odrą Opole (2:0). Do tego zagrał godzinę z Pucharze Polski (1:3 z GKS-em Tychy).

Kocyła trafił do występującej Ekstraklasie Wisły Płock w sezonie 2019/20, który rozpoczął w barwach pierwszoligowego GKS-u Bełchatów. Mazowiecką drużynę opuścił na rundę wiosenną sezonu 2021/22, gdzie występował w Bruk-Bet Termalice Nieciecza. W drużynie popularnych „Słoników” zanotował 13 spotkań, by po sezonie wrócić do Wisły, która w poprzedniej kampanii spadła z ligi. Łącznie w Wiśle zagrał w 81 meczach i strzelił 11 bramek.