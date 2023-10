Dawid Kownacki zagrał z Borussią Dortmund w pierwszym składzie Werderu Brema. Surowa recenzja gry kandydata do reprezentacji Polski

Jak Dawid Kownacki wypadł w meczu z Borussią Dortmund?

Kownacki to potencjalny kandydat do gry w ataku reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner Michał Probierz miał go na liście obejmującej siedemdziesięciu piłkarzy, ale na Wyspy Owcze i Mołdawię wolał powołać m.in. Adama Buksę, który odwdzięczył się zresztą bramką.

Po transferze z Fortuny Düsseldorf popularny "Kownaś" wciąż czeka na pierwszego gola i asystę w Bundeslidze. Nie udało się za szóstym podejściem, choć z Borussią dostał sporo czasu. Gdy biegał po murawie stadionu w Dortmundzie, Probierz z trybun obserwował mecz PKO Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok a Zagłębiem Lubin.

Jak więc wypadł Kownacki, gdyby takie pytanie miał zadać właśnie Probierz? Z odpowiedzią pospieszył największy ekspert ligi niemieckiej w Polsce: - Najmniej kontaktów z piłką ze wszystkich piłkarzy przebywających na boisku, do tego zmarnowana kontra 2 na 2, kiedy to miał naprzeciw siebie Malena i piłka odskoczyła mu od nogi (...) Mało miał momentów, kiedy szedł odważnie w ofensywne pojedynki - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Tomasz Urban z Viaplay.