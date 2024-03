Deniz Undav w przeszłości mógł trafić do Śląska Wrocław. Obecnie napastnik jest gwiazdą Bundesligi. Do WKS-u trafił Fabian Piasecki

Deniz Undav w Śląsku Wrocław? W 2020 roku było to możliwe

Deniz Undav to w obecnym sezonie jeden z najlepszych zawodników Bundesligi. Niemiec wypożyczony do Stuttgart z Brighton ma na swoim koncie 14 bramek. Szans na bycie najlepszym strzelcem ligi niemieckiej pewnie nie ma, ale jego dobra forma zwróciła uwagę selekcjonera reprezentacji, który powołał go na marcowe mecze kadry Niemiec.

Okazuje się, że kilka lat temu Undav mógł trafić do naszej Ekstraklasy. Według informacji TVP Sport kiedy w 2020 roku kończył mu się kontrakt z SV Meppen, jego sytuację monitorował Śląsk Wrocław. Ostatecznie do WKS-u trafił Fabian Piasecki.