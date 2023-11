Derby Trójmiasta. Kibice Lechii Gdańsk pożegnają piłkarzy odjeżdżających do Gdyni, a mecz z Arką obejrzą na stadionie przy Traugutta

Derby Trójmiasta. Mecz Arka - Lechia bez udziału kibiców gości

Do czwartku Arka Gdynia sprzedała na mecz 11 200 biletów. W sumie spodziewa się frekwencji na poziomie 13 tys. Wśród obserwujących zabraknie zorganizowanej grupy kibiców Lechii. To kara za wybryki z ostatniej kolejki zeszłego sezonu PKO Ekstraklasy, gdy odpalone race wylądowały na płycie stadionu w Gliwicach.

Lechiści mają swój alternatywny plan na derby. W piątek tłum wyjdzie na powietrze, ale nie dotrze do Gdyni. Ważne będą dwa miejsca w Gdańsku. O godzinie 17:30 wszyscy chętni mają stawić się w Jelitkowie przy ulicy Jantarowej, by pożegnać autokar odjeżdżający z drużyną na mecz do Gdyni. Można spodziewać się głośnych przyśpiewek, rac i słów motywacyjnych dla piłkarzy, zwłaszcza tych nieznających atmosfery derbowej, a takich w przebudowanej kadrze jest większość.