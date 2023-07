Dino Hotić i Elias Andersson już błyszczą w Lechu Poznań. Fenomenalna akcja na 1:0 z Żalgirisem Kowno w eliminacjach Ligi Konferencji

Lech - Żalgiris. Piękna akcja duetu Andersson - Hotić

Hotić przyszedł na skrzydło, Andersson na lewą obronę. Obaj zadebiutowali w weekend z Piastem Gliwice, ale wtedy nie odegrali znaczących ról. Wszyscy po meczu pisali o dublecie Filipa Marchwińskiego.

Dziś nowi gracze za to otworzyli wynik dwumeczu w el. Ligi Konferencji. Akcja była przedniej urody. Hotić wysoko podniósł rękę, kiedy wbiegał w pole karne. Andersson w porę go zauważył i dokładnym podaniem otworzył drogę do bramki.

Radość Dino Hoticia z gola PAP/Jakub Kaczmarczyk

Po podaniu Szweda Bośniak uderzył głową z okolicy jedenastego metra. Zachowując wszelkie proporcje, gol przypomniał trochę próbę Robina van Persiego w spotkaniu Holandii z Hiszpanią na Mundialu w 2014 roku.