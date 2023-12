Dlaczego Legia Warszawa nie dostała karnego z Cracovią? Kontrowersja w zaległym meczu PKO Ekstraklasy

Mecz Cracovia - Legia. Goście bez karnego

O tym, że Legii nic się w tej akcji nie należy zadecydowali sprzed monitora Jarosław Przybył i Krzysztof Myrmus. Ich zdaniem było to naturalne ułożenie ręki . Kluczowa mogła okazać się także odległość Guala do broniącego Hoskonena.

Legia kontynuowała akcję, po której strzał Josue został zablokowany. Portugalczyk najgłośniej domagał się odgwizdania jedenastki. Przy pierwszej możliwej przerwie sędzia Karol Arys ze Szczecina nasłuchiwał, co w tej sprawie mają do powiedzenia obsługujący system VAR. Po chwili nakazał grać dalej, czyli innymi słowy nie przyznał Legii karnego.

Do kontrowersji doszło w 38 minucie. W polu karnym Cracovii podanie otrzymał Marc Gual. Napastnik Legii prawą nogą próbował odegrać do nabiegającego kolegi, w tym przypadku Ernest Muciego. Po drodze piłka trafiła jednak w rękę Arttu Hoskonena.

Komentatorzy Canal+ Sport zauważyli na powtórkach, że ręka Hoskonena nie była przyklejona do ciała, więc potencjalnie Fin zwiększył swój obrys. Z drugiej strony odległość nie była spora. - To są zawsze trudne interpretacje. Jeśli coś uratowało piłkarza Cracovii to przestrzeń między ręką a ciałem, która nie była duża - komentowali Adam Marchliński i Michał Trela.