Drugi trening reprezentacji Polski przed barażami o awans do Euro 2024. Na PGE Narodowym zameldował się Bartosz Slisz Bartosz Głąb

Reprezentacja Polski przygotowuje się do niezwykle ważnych baraży o awans do Euro 2024. "Biało-Czerwoni" we wtorek przeprowadzili drugi trening na PGE Narodowym. Wśród graczy tym razem pojawił się Bartosz Slisz, który wczoraj przyleciał na zgrupowanie kadry ze Stanów Zjednoczonych. Zobacz zdjęcia z sesji treningowej reprezentacji Polski.