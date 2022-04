Dusan Kuciak: Nie przesadzajmy z oczekiwaniami. Czwarte miejsce będzie dla Lechii sukcesem

- Chcemy grać lepiej, ładniej. Czy są do tego stworzone warunki? Mamy wiosnę, ale boiska nie są najlepsze. Dajcie nam popracować. Zrobimy wszystko, by nacieszyć oko kibica, którzy czegoś od nas oczekują. Nie przesadzajmy z oczekiwaniami. Jesteśmy na czwartym miejscu. Czy Lechię stać na więcej? Czy stać na wyprzedzenie Lecha, Rakowa, Pogoni? Ja uważam, że czwarte miejsce w tym sezonie będzie sukcesem. Oczekiwania muszą być dostosowane do tego, jakie są możliwości - zaznacza Słowak.

- Nasz największy problem siedzi w głowach. Po straconej bramce z Legią zaczęliśmy grać. To nie wyglądało super, ale zaczęliśmy grać. Po drugiej bramce nastąpiło totalne odblokowanie. Uważam, że zdominowaliśmy czasu, ale w zbyt krótkim okresie czasu. Jak uwierzymy w swoje umiejętności to to się przełoży na boisku - dodaje Kuciak. - Wczoraj mieliśmy trening z kreowaniem sytuacji. Były uderzenia z dystansu, z osiemnastego metra. Na pięć uderzeń padły trzy świetne bramki, a ja nie pamiętam kiedy w meczu zdobyliśmy bramkę z dystansu, bo nie uderzamy. Mamy w meczach fazy dobrej gry. Potrzebujemy, żeby były jak najdłuższe, a najlepiej przez 90 minut.