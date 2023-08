Dwa ostatnie kroki Rakowa Częstochowa do Ligi Mistrzów. Polski zespół w najważniejszych piłkarskich rozgrywkach w Europie?

Raków Częstochowa blisko historycznego sukcesu

Ostatnią polską drużyną w Lidze Mistrzów była Legia Warszawa. Od tamtego sukcesu mija w tym roku siedem lat. Raków daje nadzieję, że przerwie tę niechlubną passę, choć uczciwie trzeba przyznać, że nie jest faworytem decydującego dwumeczu.

Raków musi przejść wszystkie rundy, żeby dostać się do elity. Póki co ograł estońską Florę Tallin (1:0, 3:0), azerski Karabach Agdam (3:2, 1:1) oraz cypryjski Aris Limassol (2:1, 1:0). Z FC Kopenhagą najpierw zagra u siebie, czyli w Sosnowcu (22 sierpnia), po czym uda się na rewanż do Danii (30 sierpnia). Wygrany awansuje do grupy Ligi Mistrzów, przegrany do Ligi Europy. Raków marzy wyłącznie o elicie. Jeżeli przejdzie Kopenhagę to trafi w losowaniu do czwartego, najsłabszego koszyka.