Dwóch kluczowych piłkarzy może odejść z Lecha Poznań. Trener Niels Frederiksen chciałby ich zatrzymać

- Możemy grać 4-3-3, ale też czasami jeden z obrońców może grać wyżej i wtedy ten system zmienia się na 3-4-3. Ale to nie jest najważniejsze - istotne jest to, jak piłkarze realizują zadania na boisku. Dlatego muszę dobrze poznać zawodników, ich mocne strony, jaki mają potencjał na poszczególnych pozycjach - zaznaczył.

Frederiksen wyjaśnił, że od kilku tygodni jest zaangażowany w proces transferowy i bierze udział w rozmowach dotyczących wzmocnień drużyny. Zapewnił jednocześnie, że decyzje podejmowane są przez kilka osób.

- To nie jest tak, że przyszedłem do klubu i powiedziałem, że potrzebuje takiego i takiego piłkarza. Natomiast moja rola w tym procesie jest duża. Nie ukrywam, że szukamy napastnika i skrzydłowego. Wrócili z wypożyczeń młodzi gracze - Maksymilian Pingot, Antoni Kozubal, Filip Wilak i Jakub Antczak. Moim zadaniem będzie wkomponowanie tych zawodników do zespołu. Nie wiemy do końca, kto odejdzie, być może Filip Marchwiński albo też Kristoffer Velde. Obaj piłkarze mogą od nas odejść, a to byłaby duża strata, bo to byli kluczowi zawodnicy w poprzednim sezonie - zauważył szkoleniowiec.