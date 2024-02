Eden Hazard zabrał głos po zakończeniu kariery. Były piłkarz m.in. Chelsea Londyn wydał kontrowersyjną opinię. "Dieta jest bezużyteczna"

- Nie chodziłem codziennie do McDonaldsa. Gdyby tak było, to moja kariera nie trwałaby szesnastu lat. Lubię jeść, spotykać się ze znajomymi, napić się drinka. Czasami zdarzało mi się to w domu dzień przed meczem. Dieta jest bezużyteczna. Może przyda się, jeśli ktoś chce grać do 40. Wiedziałem, że w moim przypadku tak nie będzie