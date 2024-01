Superpuchar Hiszpanii. Real Madryt piorunująco rozpoczął El Clasico

W meczu finałowym Superpucharu Hiszpanii doszło do El Clasico. Na KSU Stadium w Rijadzie Barcelona zmierzyła się z Realem Madryt. Od pierwszej minuty w barwach "Dumy Katalonii" wystąpił Robert Lewandowski.

Mecz fantastycznie rozpoczął się dla "Królewskich". Już w 6. minucie Jude Bellingham zagrał fantastyczne, prostopadłe podanie do Viniciusa Juniora, ten wyszedł sam na sam z Inakim Peną, minął bramkarza Barcelony i wpakował piłkę do pustej bramki. Zaledwie cztery minuty później drużyna z Madrytu podwyższyła prowadzenie. Rodrygo ruszył do prostopadłego podania, zagrał wzdłuż bramki do Viniciusa Juniora, który sytuacyjnym uderzeniem, podwyższył prowadzenie.